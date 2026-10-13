Francia, ancora scontri durante le proteste. E intanto la polizia indaga sul cyberattacco ai supermercati

DISORDINI

Le proteste studentesche in Francia non accennano a fermarsi. Nel pomeriggio di oggi 13 ottobre, momenti di tensione hanno infiammato Parigi. In particolare lungo il Boulevard des Invalides, dove i manifestanti si sono scontrati con le forze dell’Ordine che hanno risposto azionando gli idranti.

In tutta la Francia oggi hanno sfilato 161 mila persone, di cui 41 mila a Parigi, secondo i dati del ministero dell’Interno. Si tratterebbe invece di una cifra molto più alta, circa 480.000 persone su tutto il territorio nazionale, secondo i dati diffusi dal coordinamento sindacale delle organizzazioni studentesche.

Mentre il paese è alle prese con i disordini interni, la procura ha avviato un’indagine in merito al cyberattacco subito ieri ai sistemi di refrigerazione di circa 700 supermercati in tutta la Francia. Il ministro delle Finanze, Roland Lescure, ha detto in Parlamento che l’attacco non ha costituito “alcun rischio per l’approvvigionamento alimentare”, ma ha avvertito che si è trattato di “un campanello d’allarme per tutti”.