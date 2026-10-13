Difesa, la Commissione Ue approva il piano Safe aggiornato dell’Italia: “Prestiti per circa 8 miliardi”

La Commissione europea ha approvato il piano Safe aggiornato dell’Italia, che prevede prestiti per circa 8 miliardi di euro da investire nella difesa. “Molto importante per noi e per l’Italia, dato il ruolo che l’industria della difesa italiana sta svolgendo in Europa e per l’Europa”, ha commentato il portavoce della Ce, Thomas Regnier. Ora il Consiglio dovrà approvare la versione aggiornata e successivamente si procederà con la “firma dell’accordo di prestito per poter erogare una quota iniziale del 15% al governo italiano”

Il Safe (Strumento di azione per la sicurezza dell’Europa) è uno strumento dell’Ue che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri ad aumentare rapidamente e in modo significativo gli investimenti nel settore della difesa mediante appalti comuni.