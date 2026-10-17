Black bloc e gilet gialli mettono a ferro e fuoco la Francia. Assalto a un posto di polizia a Marsiglia

La "protesta studentesca”

Nuova fiammata della “protesta studentesca”: scontri a Parigi, Rennes, Rouen...

Sono già un centinaio le persone fermate a Parigi nel giorno della nuova mobilitazione in Francia, per lo più per possesso di armi e per aver indossato protezioni vietate. Lo riferisce Bfmtv sulla base di quanto confermato dalla Prefettura con un aggiornamento alle 12. A Parigi, dicevano stamani fonti di Polizia all’emittente, sono attesi tra i 30 e i 60.000 manifestanti.

La protesta degli studenti si sovrappone a quella dei “gilet gialli”, il movimento nato otto contro il caro vita. Si segnalano scontri con casseur e black bloc a Parigi, Marsiglia, Rennes e Rouen.

Un posto di polizia municipale e un negozio di telefonia sono stati presi d’assalto durante le dimostrazioni in corso a Marsiglia nella nuova giornata di mobilitazione in Francia. ”Sono state infrante le finestre e lanciati fumogeni all’interno. Un tentativo di incendio doloso è stato sventato. Non si segnalano feriti", riferisce Bfmtv citando fonti dalla prefettura.

Secondo quanto riferisce Le Parisien i primi incidenti a Marsiglia si sono verificati già nella tarda mattina in via La Canebiére e nelle vie circostanti, con cassonetti della spazzatura incendiati e vetrine dei negozi infrante. Un negozio di Sfr, il secondo operatore di telecomunicazione in Francia è stato tra quelli presi di mira. Il principale raduno dei manifestanti è previsto per le 14 al Porto Vecchio.