Siena, Montanari scatena la guerra con i docenti. Professori al Tar contro il rettore, è caos

Università per Stranieri

Il rettore ha avviato procedimenti disciplinari contro 16 docenti del corso online dell’Università per Stranieri di Siena, accusati di irregolarità

È diventato un caso giudiziario e disciplinare il conflitto interno all’Università per Stranieri di Siena tra il rettore Tomaso Montanari e un gruppo di docenti coinvolti nel corso di laurea triennale online in Lingua, letteratura, arti italiane in prospettiva internazionale. Il percorso, unico insegnamento interamente a distanza dell’ateneo, è stato disattivato con una delibera del Consiglio di amministrazione approvata lo scorso febbraio. Resta tuttavia garantita la prosecuzione degli studi per gli studenti già iscritti al secondo e al terzo anno. Al centro della controversia ci sono le presunte irregolarità emerse durante una serie di verifiche sulla gestione del corso. Secondo quanto riferito dall’Università, dall’esame dei registri didattici e delle relazioni finali sarebbero emerse anomalie nell’organizzazione delle lezioni e nella rendicontazione delle attività svolte dai professori. In particolare, alcuni docenti avrebbero utilizzato più volte le medesime videolezioni, arrivando in alcuni casi a conteggiarle come ore di insegnamento aggiuntive.

Sulla vicenda sarebbe intervenuta anche la Corte dei conti, chiamata a valutare la regolarità di alcuni compensi riconosciuti ai docenti. Le contestazioni riguarderebbero possibili pagamenti non dovuti, circostanza che gli insegnanti coinvolti respingono. La loro posizione è che l’attività didattica del corso non fosse limitata alla registrazione delle videolezioni, ma comprendesse anche seminari online, esercitazioni, incontri interattivi, verifiche e altre forme di assistenza agli studenti. La contrapposizione si è tradotta anche in iniziative disciplinari. Montanari ha infatti avviato procedimenti nei confronti di 16 dei 22 professori interessati. Per alcuni di loro sarebbero state avanzate richieste di censura, mentre sarebbero state proposte misure anche nei confronti del direttore del Dipartimento di studi umanistici e del coordinatore del corso. Otto docenti hanno deciso di rivolgersi al Tar della Toscana, contestando l’operato del rettore. Nel ricorso avrebbero denunciato un presunto utilizzo improprio dei poteri di indagine e la mancanza del necessario coinvolgimento del Collegio di disciplina. Tra le obiezioni anche quella relativa a un presunto orientamento già negativo nei confronti degli insegnanti prima della conclusione degli accertamenti.

La vicenda ha avuto ripercussioni anche sugli organismi interni dell’ateneo, con lo scioglimento del Collegio di disciplina. In una comunicazione indirizzata alla comunità accademica, il rettore avrebbe definito il progetto del corso un “gravissimo errore”, criticando sia chi ne aveva sostenuto l’attivazione sia chi, negli anni, si sarebbe opposto alla sua interruzione. L’università, attraverso una nota ufficiale, ha ribadito la propria posizione, sostenendo che le verifiche abbiano fatto emergere elementi di particolare gravità. L’ateneo ha dichiarato di aver attivato le procedure previste in collaborazione con le istituzioni competenti, precisando di agire per tutelare i propri interessi in quanto soggetto direttamente danneggiato. Nello stesso comunicato viene sottolineata la volontà di procedere nel rispetto delle norme e delle garanzie riconosciute a tutte le persone coinvolte, senza condizionamenti interni. L’istituzione ha inoltre annunciato che, una volta conclusi gli approfondimenti, renderà conto pubblicamente degli sviluppi.