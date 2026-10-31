Israele, senza ingerenze il Likud di Netanyahu avrebbe avuto la maggioranza

elezioni israeliane

Se l’affluenza araba fosse stata inferiore le analisi dei flussi indicano la vittoria assoluta di Bibi

Sembrava troppo bello per essere vero che gli arabi con cittadinanza israeliana avessero finalmente capito che bisogna partecipare attivamente alla vita, allo sviluppo e al miglioramento dello Stato ebraico, partecipando in massa alle elezioni e raggiungendo così l’80% di affluenza, contro il dato del passato, quando hanno sempre in parte snobbato il voto, denunciando un’apartheid che non esiste.

Il «fascista», «nazista», «terrorista», «genocida», e chi più ne ha più ne metta, Benjamin Netanyahu aveva sentito puzza di bruciato, denunciando brogli e irregolarità nei seggi elettorali. All’inizio non sembrava si trattasse di qualcosa di particolarmente grave, ma il giudice Noam Sohlberg, a capo della Commissione elettorale centrale, dopo aver inizialmente minimizzato gli episodi di brogli nei seggi delle città a maggioranza araba, ha passato la questione allo Shin Bet, i servizi segreti interni, che hanno confermato l’apertura di un’indagine per una possibile interferenza straniera nelle elezioni israeliane.

È possibile, forse probabile, che una parte consistente dei votanti arabi sia stata pagata con fondi del Qatar e forse di altri Paesi per andare a votare. Se ciò dovesse risultare vero, è chiaro che le elezioni sarebbero state alterate. I due partiti arabi hanno ottenuto 19 seggi, contro i dieci delle elezioni precedenti del 2022. Questo dà la misura di quanto è successo.

Se l’affluenza araba fosse stata inferiore, ad esempio, di 500.000 voti, secondo le analisi dei flussi elettorali il blocco governativo di destra di Netanyahu avrebbe ottenuto la maggioranza assoluta alla Knesset, il Parlamento. Abbassandosi il quoziente elettorale, la distribuzione dei seggi avrebbe favorito la coalizione maggiore, spingendola ben oltre i 61 seggi necessari. Di fatto, la mobilitazione dell’elettorato arabo ha impedito a Netanyahu una vittoria schiacciante.

Bisognerà però stabilire, e ci sono molti dubbi, se il voto arabo sia stato genuino o stimolato da finanziamenti da parte dei Paesi canaglia. Questo scandalo, che è solo all’inizio, ha già creato un positivo spartiacque. Se c’era qualche dubbio sul fatto che l’opposizione volesse unirsi ai partiti arabi per formare un governo anti-Bibi, lo scandalo ha avuto l’effetto opposto. Solo i Democratici di Yair Golan sostengono ancora un’alleanza con i partiti arabi, che sono antisionisti e non riescono neanche a prendere le distanze da Hamas. Eisenkot, Bennett e Lieberman hanno fortunatamente preso le distanze dai due partiti arabi e forse si va verso quello che l’opinione pubblica desidera: un governo di unità nazionale sionista, guidato da Netanyahu e senza Ben Gvir e Smotrich, con la benedizione di Donald Trump.