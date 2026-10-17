Roma, Papa Leone lascia il Gemelli e torna in Vaticano. Domani presente all’Angelus

Papa Leone XIV è uscito oggi pomeriggio dall’ospedale Gemelli di Roma, dov’era ricoverato da martedì scorso per sottoporsi a un intervento chirurgico dovuto all’adenocarcinoma polmonare diagnosticato durante analisi pregresse. Il pontefice torna dunque in Vaticano, mentre fuori il nosocomio una folla di fedeli e giornalisti da tutto il mondo lo ha aspettato per manifestare vicinanza e affetto. Leone si è fermato a salutare alcuni malati prima di tornare nella sua residenza, domani reciterà l’Angelus dalla finestra del suo studio al Palazzo Apostolico. Dal Quirinale, il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio di vicinanza e augurio per una rapida ripresa.