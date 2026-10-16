Modena, orrore in casa. C’è un fermo per l’omicidio dei coniugi: ecco chi è

C’è una svolta nel macabro omicidio consumatosi a Mirandola, nel modenese, dove ieri sono stati rinvenuti i cadaveri decapitati dei coniugi Pietro Ferdinando Casari, 82 anni, e Vincenza Giannini, 74 anni. La procura ha disposto oggi il fermo nei confronti del figlio 54enne della donna.

A far scattare i soccorsi era stata una vicina di casa, allarmata dall’assenza dei due dirimpettai da alcuni giorni. Giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e al 118, gli agenti del Commissariato di Mirandola hanno rinvenuto i corpi esanimi e le teste ancora presenti nell’appartamento.

I rilievi della Squadra Mobile, del Commissariato locale e della Polizia Scientifica, uniti alle testimonianze raccolte sul posto, hanno subito stretto il cerchio attorno al 54enne.

A casa dell’uomo sono infatti stati trovati, spiegano dalla Procura di Modena che coordina le indagini, gli strumenti presumibilmente utilizzati per compiere gli omicidi oltre che “evidentissime e copiose tracce ematiche”. Il grave quadro indiziario è stato completato dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, acquisite immediatamente dalla polizia giudiziaria.

L’indagato, sottoposto a fermo per duplice omicidio aggravato, è stato condotto in carcere. Nelle prossime ore la Procura richiederà al gip la convalida del fermoe l’applicazione della misura cautelare ritenuta idonea.