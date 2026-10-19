Minaccia di darsi fuoco in una stazione di Polizia. Denunciato tunisino irregolare

Bologna

Un tunisino di 26 anni, su cui già gravava un provvedimento di espulsione, è stato denunciato a piede libero dopo aver tentato di darsi fuoco all’interno di una stazione di Polizia. L’uomo, a cui viene contestato il reato di interruzione di pubblico servizio, è entrato nello stabile con in mano una bottiglia di plastica trasparente contenente del liquido giallastro e strillando frasi in lingua araba. Poi ha cosparso il liquido sul portone di accesso e su parte del proprio corpo, minacciando di appiccare le fiamme.

In quel momento, nella struttura erano presenti anche numerosi cittadini in attesa di accedere agli sportelli. Gli agenti sono intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo mentre tentava di infilare una mano nella tasca di quello che la successiva perquisizione ha rivelato essere un accendino funzionante. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati.

Dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Imola per gli accertamenti sanitari, il 26enne è stato riaffidato alla polizia. È emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era irregolare sul territorio nazionale ed era destinatario di un provvedimento di espulsione. Al termine delle procedure, è stato accompagnato in questura a Bologna dove è stato affidato al personale competente per i successivi adempimenti in materia di immigrazione.