Milano, timore disordini fra derby e Halloween. Forze dell’ordine a presidio

SICUREZZA

Dopo le violenze di sabato 17 ottobre, Milano resta blindata per il timore che possano ripetersi scontri e disordini. Al corteo di ieri, che ha raccolto migliaia di partecipanti, non sono seguite oggi altre dimostrazioni. Resta però vivo il timore che gruppi di violenti possano ancora agire a sorpresa, approfittando dei festeggiamenti per Halloween che cadono in concomitanza con il derby della Madonnina.

Fra le vie della città sono numerose le attività che hanno deciso di adottare temporaneamente alcune misure di sicurezza, come l’impiego dei truciolati, da via Torino al Quadrilatero della moda.

Le forze dell’ordine sono disposte nelle aree più sensibili, come la Stazione Cadorna, ma anche il Duomo. Nella piazza davanti alla cattedrale ci sono i vigili del fuoco, gli agenti della Locale, i mezzi della polizia, incluso un idrante, e i Lince della Folgore, con i parà che girano tra turisti e tifosi. Mimetiche a cui la città si dovrà abituare, dal momento che in Manovra è previsto che restino in città fino al 31 marzo.