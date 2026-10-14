Meteo, torna la classica “Ottobrata”. Ma nel weekend cambia tutto

PREVISIONI

Prosegue in Italia la classica ottobrata grazie a un vasto campo di alta pressione, esteso tra l’Atlantico e l’Europa centro-occidentale. Il tempo si mantiene stabile e asciutto da Nord a Sud per l’intera giornata di oggi e per quella di domani, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, interrotti soltanto dal transito di innocue velature e da qualche addensamento cumuliforme sui rilievi alpini centro-orientali e sulle zone interne della Toscana durante le ore serali e notturne.

Le temperature mostrano un generale trend in aumento nei valori massimi, che sul Centro-Nord si attesteranno anche di 2-4 gradi al di sopra delle medie del periodo garantendo un clima diurno mite, mentre le minime risulteranno stazionarie o in lieve calo, con valori frizzanti durante la notte e al primo mattino su pianure e vallate a causa delle inversioni termiche.

Questo scenario di diffusa stabilità proseguirà fino al fine settimana, quando una goccia fredda in quota diretta verso la Grecia farà sentire i suoi effetti sulla Penisola principalmente attraverso una flessione termica, maggiormente percepibile al Meridione. Per la prossima settimana, l’insediamento di un potente anticiclone tra Mare del Nord e Scandinavia potrebbe aprire un corridoio di instabilità sul Mediterraneo, esponendo l’Italia al possibile passaggio di perturbazioni e maltempo.