Attualità

Meteo, l’Italia entra nel morsa del maltempo. Fino a quando durerà

di Luigi Frasca
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Maltempo diffuso su tutta la penisola nei prossimi giorni, secondo le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. La perturbazione porterà nubi ovunque e piogge intense con rovesci e temporali in rapida estensione dal Nord-Ovest verso il resto del Paese. Fenomeni particolarmente forti sono attesi anche su Campania e Salento, mentre sul resto del Sud le precipitazioni risulteranno da deboli a moderate.

Le temperature minime caleranno o resteranno stazionarie su Sardegna e Nord-Ovest, salendo altrove con aumenti marcati nel Salento; le massime aumenteranno su Nord-Ovest, Emilia-Romagna, versante adriatico, Calabria e Sicilia, mentre rimarranno stazionarie o in calo nel resto d’Italia. I venti soffieranno forti occidentali su Liguria e Toscana, da moderati a forti sud-orientali sull’Adriatico e occidentali su Sardegna e Tirreno, con mari ovunque da mossi a molto mossi.

Il maltempo proseguirà fino al fine settimana: giovedì 22 ottobre si registreranno ancora piogge diffuse e neve residua sulle Alpi, con temporali al Centro in intensificazione sulle regioni adriatiche e attenuazione serale. Venerdì 23 l’instabilità interesserà Alpi e Prealpi orientali, oltre a Toscana, Liguria, Sardegna nord-occidentale e Calabria. Tra sabato 24 e domenica 25 si confermano rovesci e temporali intensi soprattutto sul medio e basso Tirreno e sul medio Adriatico, mentre un rapido miglioramento è previsto dal pomeriggio di domenica al Nord e lungo le coste adriatiche.

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