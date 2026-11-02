America al voto, la deriva estremista dei Dem Usa

Elezioni Midterm

Addio al partito di Clinton e Obama. È record di candidati musulmani e di sinistra: il loro peso sarà decisivo per il programma e il candidato alle presidenziali

Uno spartiacque decisivo quello dell’election day di domani e non solo per gli Stati Uniti. Gli occhi del mondo sono puntati su Donald Trump. Come un referendum sul presidente, che lui ha ben colto, ma che poco effetto avrà sulla Casa Bianca. Anzi. Le elezioni di metà mandato infatti puntano al rinnovo completo della Camera dei deputati e di un terzo del Senato e, a due anni di distanza dalle presidenziali, rappresentano certamente un termometro sull’operato di maggioranza e opposizione ma sopratutto ridisegnano equilibri interni ai partiti in vista della scelta del candidato. Una sorta di taglio del nastro insomma per il 2028. Il mondo tiene gli occhi puntati sul presidente Trump, in molti - moltissimi - dentro e fuori gli Stati Uniti sperano in una disfatta totale dei Repubblicani auspicando così una frenata o sterzata delle politiche interne ed internazionali della Casa Bianca. I sondaggi danno i Democratici in vantaggio, soprattutto alla Camera ma fino all’ultimo spoglio è difficile averne onesta certezza. Le certezze infatti sono altre e ben visibili già prima del voto di domani. Che i Repubblicani subiscano nella migliore delle ipotesi un ridimensionamento, perdendo magari la Camera ma restando saldi al Senato è pressoché scontato. Un’eventualità insomma già calcolata e del tutto coerente con la storia democratica degli Stati Uniti che tuttavia potrebbe sortire l’effetto opposto a quello auspicato dalle opposizioni. Un partito più debole tende infatti a unirsi ancora di più al suo leader come unico punto di riferimento e sintesi politica. Trump, insomma, potrebbe uscirne più forte di prima, utilizzare il diritto di veto (come peraltro promesso proprio ieri: «Se dovessimo perdere il Congresso diventerò Mr Veto») e tenere ancora di più i riflettori accesi sulla Casa Bianca, puntando a recuperare nei sondaggi e dettare la linea sulle prossime presidenziali, ovvero la scelta del suo successore. In questo contesto dunque più che ai Repubblicani e a Donald Trump, occorre guardare in casa dei Democratici. Oltre al record del voto anticipato che ha raggiunto i 50 milioni di voti (compreso quello di Papa Leone XIV), queste elezioni di midterm segnano anche il record di candidati musulmani (sono 51) e di sinistra nelle fila Dem. Le primarie per i «moderati» democratici dei Clinton e degli Obama sono state un bagno di sangue. Sulla scia dell’underdog Zohran Mamdani che ha conquistato a sorpresa la guida della città più popolosa d’America, New York, il partito democratico ha virato a sinistra pur di non ricadere nel disastroso tsunami provocato prima da Joe Biden poi dalla candidatura folle di Kamala Harris. Al Senato i riflettori sono tutti per Abdul El-Sayed (Michigan) e Penny Flanagan (Minnesota). Il primo, se eletto, sarebbe il primo senatore musulmano della storia degli Stati Uniti; la seconda è legata al Partito Democratico Contadino Laburista e ha ottenuto l’endorsement dei leader di sinistra, Bernie Sanders e Elizabeth Warren.

El-Sayed (bersaglio elettorale di Trump a più riprese) è un medico di origini egiziane. Le sue posizioni (fotocopia per tutti gli “outsider” che corrono per i Democratici) sono, tra l’altro, assistenza medica per tutti, l’abolizione dell’agenzia per il controllo dell’immigrazione, introduzione delle tasse patrimoniali, affitti calmierati. Sulla politica estera, sono tutti ProPal e propongono lo stop agli aiuti militari a eserciti stranieri, in primis Israele.

Alla Camera invece, tra i candidati sotto i riflettori, l’uscente Ilhan Omar, già passata alla storia come la prima rifugiata africana, la prima cittadina naturalizzata proveniente dall’Africa e una delle prime due donne musulmane a essere elette al Congresso degli Stati Uniti (insieme a Rashida Tlaib, unica deputata palestinese, anch’essa ricandidata). Omar è stata recentemente oggetto di un’indagine dell’Fbi. Tra le new entry potrebbe esserci poi Adam Hamawy che corre nel New Jersey. Medico egiziano nel 2024 si è recato come volontario a Gaza City, ha apertamente accusato Israele di genocidio e tra le sue proposte lo stop immediato alla guerra in Medio Oriente ed embargo alle armi a Gerusalemme.

La presenza record di elementi estremisti preoccupa non poco gli stessi esponenti del partito democratico americano, schiacciato dal fallimento di una politica woke e green che ha portato al declino del Paese e al sostenere posizioni radicali che la maggior parte degli americani, anche per la loro stessa cultura, non approvano. Il risultato è stato quello di polarizzare lo scontro, trovando peraltro terreno fertile con Donald Trump. La virata dei Democratici verso la sinistra estrema, partita proprio dagli Stati Uniti con il successo di Mamdani a New York, sta contaminando la politica europea. Frange violente, islamiste si fanno largo sfruttando il disagio certamente ma soprattutto l’assenza di proposte concretamente alternative. Mettendo così a rischio quella “democrazia” di cui si vantano portandone il nome. Ma a quale prezzo? La sindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp, che ha vinto le elezioni con la sinistra estrema di Die Linke, ha ammesso di aver paura e «temere per la propria vita e di quella della sua famiglia» ed ha chiesto di stralciare da un’intervista i riferimenti ad esponenti islamici pro Hamas affiliati al suo partito.

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