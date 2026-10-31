Il leader Fiom pro 7 Ottobre «a sua insaputa». Eppure sulla Kefiah appare la mappa senza Israele

Il caso Eppure sullo scialle appare anche la mappa della Palestina senza lo Stato di Israele

Il sindacato difende il suo neo segretario dopo la kefiah con le frasi di Hamas La giustificazione: «Lodi non consapevole perché la scritta era in arabo»

Un vecchio proverbio popolare diceva che «a caval donato non si guarda in bocca». Deve averlo preso alla lettera Samuele Lodi, il neo-eletto segretario della Fiom-Cgil che è finito al centro di una bufera mediatica per una foto alquanto controversa condivisa sui social dopo la sua elezione a capo del sindacato dei metalmeccanici. Un post diffuso via web lo immortala infatti davanti a un leggìo e avvolto da una kefiah palestinese, che sul lato destro era adornata dalla scritta in arabo «Diluvio Al-Aqsa».

La dicitura, posizionata sopra l’immagine della Cupola della Roccia, è inconfondibile: si tratta di una chiara citazione al nome in codice dato all’attacco sferrato da Hamas in Israele contro civili inermi il 7 ottobre 2023. Una data che rievoca il terrore e le violenze compiute dai terroristi islamici. Così il clima festante dovuto alla vittoria nelle urne, raggiunta col 98,74% dei voti ottenuti, è passato in secondo piano rispetto all’imbarazzo generato dall’episodio.

Il fatto, ben presto rimbalzato sul web, ha provocato uno sdegno generale e spinto la stessa Fiom a redigere un comunicato per correre ai ripari: «Essendo la scritta in arabo nessuno poteva esserne consapevole».

La toppa è sicuramente peggio del buco, anche se il documento prosegue chiarendo che il «motto è incompatibile con la storia, i principi e i valori» del sindacato e che l’associazione «da subito ha condannato i fatti del 7 ottobre e allo stesso tempo sostenuto l’autodeterminazione del popolo palestinese». La risposta lascia certamente l’amaro in bocca perché, sebbene tempestiva nel dimostrare la buona fede, sottolinea comunque tutta l’ingenuità dietro la decisione di indossare uno scialle intriso di simbolismo politico senza prima interrogarsi sul contenuto delle frasi che lo accompagnano. Se da una parte il limite linguistico riesce a fungere da argine per colmare il montare dell’opinione pubblica, dall’altra c’è invece un altro elemento che fa traballare l’intero quadro.

Sul lato sinistro della kefiah infatti si distingue in maniera evidente la mappa dello Stato d’Israele, posta sotto la scritta araba «Palestina» e il disegno della cupola d’oro, senza la delimitazione interna della «Cisgiordania».

Un’immagine che raffigura nientemeno che lo slogan «dal fiume al mare» scandito in questi anni a gran voce dai proPal per invocare la distruzione dello Stato ebraico. Sono dunque evidenti le mancate precauzioni adottate dal rappresentante sindacale rispetto un tema complesso. Nonostante ciò la Fiom ha chiarito che «sono già state avviate tutte le verifiche interne a tutela dell’organizzazione», concludendo poi di aver rimosso il contenuto da i social.

Oltre la scelta incomprensibile di indossare la kefiah durante l’insediamento a capo di una organizzazione di tutela dei lavoratori, resta ancora senza spiegazione come il neo-segretario sia entrato in possesso di questo scialle così esplicito.