Garlasco, i diari di Sempio e il nome di Ferri: spunta il collegamento con il pensionato morto

Garlasco

Una vicenda sulla quale la Procura di Pavia è tornata recentemente a indagare, aprendo un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di omicidio volontario

Nei diari sequestrati ad Andrea Sempio lo scorso maggio, nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, comparirebbe anche il nome di Giovanni Ferri, il pensionato di 88 anni trovato morto nel 2010 in un’intercapedine di via Mulino a Garlasco. Una vicenda sulla quale la Procura di Pavia è tornata recentemente a indagare, aprendo un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di omicidio volontario. A darne notizia è stato oggi Mattino Cinque, il programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci su Canale 5, che ha mostrato in esclusiva un estratto del diario di Sempio.

Il riferimento ai “suicidi” nella pagina del diario

Nella pagina in questione sembrerebbero esserci riferimenti a possibili suicidi avvenuti nella zona di Garlasco. Il condizionale è d’obbligo poiché, come ha ben sottolineato anche il giornalista di Mediaset Emanuele Canta, non è chiaro a quali circostanze e persone Sempio si stesse riferendo. Tuttavia, tra le annotazioni mostrate durante la trasmissione, compare in modo inequivocabile la parola “suicidi” e il riferimento a un “uomo misterioso”. Nella fattispecie, Sempio avrebbe scritto: “Partito da Giada a seguito di mia interc. suicidi. Giada-ragazzi, Ale-Ferri. Sapevano (o sapevamo) la versione Poggi? Sapevano (o sapevamo) quando si sarebbe chiusa”. Poco dopo, un’altra annotazione: “Ale sì, io aiutato. Parla con Lov”.

L’ipotetico collegamento con la morte di Giovanni Ferri

Secondo l’interpretazione avanzata da Mattino Cinque, gli appunti potrebbero fare riferimento a una serie di suicidi avvenuti nel territorio di Garlasco. Tra i nomi riportati nel diario compare quello di Ferri, che sembra richiamare proprio Giovanni, l’anziano trovato morto nel 2010 e il cui decesso era stato inizialmente archiviato come suicidio. Ma di cosa parlava esattamente Sempio? E soprattutto, a chi o a cosa si riferiva associando i nomi “Giada-ragazzi” e “Ale-Ferri”? Anche la frase, scritta in stampatello come altre, “Ale sì, io aiutato” lascia aperti diversi interrogativi. In attesa di approfondimenti, l’avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la moglie di Ferri, ha annunciato che chiederà al pm titolare del nuovo fascicolo d’indagine sulla morte del pensionato di sentire Andrea Sempio per chiarire il contenuto degli scritti.