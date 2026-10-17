Famiglia nel bosco, genitori e figli insieme per il primo weekend dopo 11 mesi. Pillon: “Siamo alle battute finali”

Dopo 11 mesi di separazione, i tre bambini della “famiglia nel bosco” passeranno questo weekend assieme ai genitori. Stamattina i coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno riabbracciato i figli nella struttura a Vasto (Chieti), dove i minori sono ospitati dal 20 novembre 2025, e poi si sono spostati nel loro casolare originario. Successivamente il nucleo si sposterà nella casa messa a disposizione dal Comune fino al pomeriggio di domani alle 18, quando i piccoli torneranno nella struttura protetta.

L’avvocato della coppia, Simone Pillon, ha parlato di una svolta attesa da tempo, aggiungendo che “la strada per il pieno ricongiungimento è ormai alle battute finali”.

Il pernottamento congiunto della famiglia si inserisce nel percorso graduale disposto dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che prevede un progressivo ampliamento dei tempi trascorsi dai bambini con i genitori. I coniugi hanno comunque chiesto il rispetto della privacy per consentire lo svolgimento degli incontri lontano dall’esposizione mediatica.

Resta comunque aperto il procedimento giudiziario e il prossimo 3 novembre la Corte d’appello dovrà esaminare il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni. Pillon chiede il ricongiungimento familiare e l’attuazione dell’istruzione parentale con insegnanti messi a disposizione dal Comune. Il termine per il deposito di eventuali memorie è fissato al 30ottobre.