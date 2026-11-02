De Simone, lettera choc al dirigente di Polizia ferito nei cortei a Milano: “Peccato non stia in coma”

La missiva, con tanto di firma benché poco leggibile, è stata recapitata al commissariato di via Schiapparelli

Degli scontri di Milano avvenuti sabato 17 ottobre resta un’immagine simbolica. E’ il volto di Angelo De Simone, il dirigente della polizia che, nonostante la ferita alla testa provocata dal lancio di un sampietrino, ha continuato a lavorare al fianco dei suoi colleghi. Un esempio di dedizione e senso dello Stato riconosciuto trasversalmente, che ha spinto in molti a proporre di insignirlo con l’onorificenza dell’Ambrogino d’oro.

L’ondata di affetto, però, non è stata unanime. Insieme ai ringraziamenti e alle tantissime dimostrazioni di stima, infatti, al dirigente è stata recapitata una lettera scritta a mano dal contenuto sconvolgente. Lo riporta il Corriere della Sera.

“Un vero peccato che non le abbiano spaccato la testa a metà, che non l’abbiano ridotta in stato comatoso, possibilmente profondo, con lesioni permanenti” esordisce la missiva, che poi assume toni oltraggiosi verso le forze dell’Ordine: ”Qualcuno ha scritto che il lavoro del poliziotto è un lavoro da figlio di put…, è troppo poco, è un lavoro da persona mentalmente bacata, che ha venduto l’anima alla più bieca forma di repressione del potere di turno. Siete delle mer… Lei è una mer…».

Righe colme di odio per lo Stato e i suoi servitori, per gli uomini in divisa che tutti i giorni presidiano la sicurezza e si prodigano a tutelare il rispetto dell’ordine pubblico.

«Con tutto il risentimento, il rancore e l’odio possibile auguro a Lei ed ai suoi uomini di mer… di crepare tra i peggiori tormenti», finisce la lettera, cui segue una firma scritta a penna.