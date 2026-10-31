Cortei violenti, scattano le denunce per le guerriglie urbane avvenute a Roma. Il bilancio

Anche le manifestazioni di venerdì 30 ottobre, chiamate formalmente nelle piazze per il caro vita e contro il riarmo, sono degenerate in violenze nei confronti della Polizia. Nelle più importanti città d’Italia - come Torino, Milano e Roma - i caschi blu hanno dovuto fronteggiare cortei aggressivi che oramai non sono più l’eccezione ma la triste routine che tiene Stato, cittadini e commercianti in costante allerta.

Per la città di Roma, le forze dell’ordine hanno provveduto a identificare un totale di 369 giovani. Fra questi, 7 sono stati denunciati: due per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, altri due per travisamento in luogo pubblico e porto di oggetti atti a offendere, e uno per travisamento in luogo pubblico.

La posizione di tutti gli identificati è al vaglio dei competenti uffici della Questura di Roma ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità penali e amministrative connesse alle condotte contestate. Nel dettaglio, sarà valutato lo svolgimento di manifestazioni in forma di corteo non preavvisato, nonché le condotte tenute durante le stesse.

Saranno inoltre contestate le relative violazioni amministrative per l’interruzione della circolazione stradale e tranviaria provocata dal blocco attuato in viale Aventino, dove una parte degli identificati si è seduta sulla carreggiata con l’obiettivo di rallentare o impedire le attività di identificazione. Sono inoltre in corso interlocuzioni con Atac per quantificare la durata dell’interruzione del servizio, elemento ritenuto utile ai fini della contestazione del reato di blocco stradale e delle relative sanzioni. Poiché numerosi identificati risultano provenire da altre città e province italiane, la divisione anticrimine della questura di Roma ha avviato un’istruttoria finalizzata all’eventuale adozione di fogli di via con divieto di ritorno nel comune di Roma. La durata del provvedimento sarà valutata caso per caso, nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge.

Anche il bilancio dei feriti fra le forze dell’ordine è piuttosto rilevante. Fra i poliziotti se ne contano undici, con uno che ha riportato una frattura scomposta alla mano e dovrà essere operato, mentre fra i carabinieri ce ne sono due. “Ancora una volta il prezzo della violenza nelle piazze lo hanno pagato le divise - ha Domenico Pianese del sindacato di polizia Coisp - L’obiettivo dichiarato è cercare lo scontro e forzare i blocchi per raggiungere i palazzi delle istituzioni, come si è visto a Roma con il tentativo di marciare verso il Parlamento e a Torino contro la Prefettura. I dispositivi hanno tenuto solo grazie all’equilibrio e alla professionalità delle forze dell’ordine impiegate in tutta Italia, che hanno respinto i tentativi di sfondamento e tutelato i manifestanti pacifici. Il nostro auspicio, ora, è che tutti i responsabili di questi attacchi vengano individuati e puniti senza sconti.