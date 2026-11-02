Atterrato a Ciampino l’aereo con le salme dei militari morti in Bosnia

cerimonia

L’omaggio delle alte cariche dello Stato

Le quattro salme di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci sono state portate fuori dall’aereo militare a Ciampino. Ad avvolgere le bare il Tricolore. Ad attendere, assieme ai familiari, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il capo dello Stato ha reso omaggio ai militari deceduti, passando in rassegna i feretri appena sbarcati dall’aereo e fermandosi in raccoglimento di fronte a ognuna delle bare, avvolte nel Tricolore.

Aeroporto militare di Ciampino - Rientro delle salme dei militari italiani deceduti in Bosnia Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rende omaggio ai feretri di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, militari italiani deceduti in Bosnia nell’incidente che ha coinvolto un elicottero italiano impegnato nell’operazione Eufor Althea, Roma, Lunedì 2 novembre 2026 (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Return to Ciampino airport of the Italian soldiers coffins who died in Bosnia in the accident involving an Italian helicopter during Operation Eufor Althea, Rome, Monday, November, 2, 2026 (Photo by Roberto Monaldo / LaPresse) (Roberto Monaldo / LaPresse/LAPRESSE)

I familiari dei quattro militari si sono avvicinati ai carri funebri sui quali sono state caricate le bare, per rivolgere un ultimo saluto. È stato uno dei momenti più dolorosi della cerimonia che si è svolta nell’area militare del 31esimo Stormo dell’aeroporto di Ciampino. Accanto ai parenti, in rispettoso silenzio, le più alte cariche dello Stato hanno assistito al saluto.

I veicoli funebri hanno lasciato l’aeroporto diretti al Celio, dove è stata allestita la camera ardente.