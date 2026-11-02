Atterrato a Ciampino l’aereo con le salme dei militari morti in Bosnia

Le quattro salme di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci sono state portate fuori dall’aereo militare a Ciampino. Ad avvolgere le bare il Tricolore. Ad attendere, assieme ai familiari, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Il capo dello Stato ha reso omaggio ai militari deceduti, passando in rassegna i feretri appena sbarcati dall’aereo e fermandosi in raccoglimento di fronte a ognuna delle bare, avvolte nel Tricolore.
I familiari dei quattro militari si sono avvicinati ai carri funebri sui quali sono state caricate le bare, per rivolgere un ultimo saluto. È stato uno dei momenti più dolorosi della cerimonia che si è svolta nell’area militare del 31esimo Stormo dell’aeroporto di Ciampino. Accanto ai parenti, in rispettoso silenzio, le più alte cariche dello Stato hanno assistito al saluto.
I veicoli funebri hanno lasciato l’aeroporto diretti al Celio, dove è stata allestita la camera ardente.