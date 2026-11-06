Attualità

Allarme bomba, altri due voli nel mirino. Ora la minaccia si sposta contro le sedi dei Media

di Redazione
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Altro giorno, altro allarme bomba. Stavolta è toccato in mattinata a un volo Ryanair proveniente da Roma, che è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Lisbona. Non è però l’unico caso. La stessa sorte ha coinvolto un velivolo WizzAir partito da Praga e diretto a Roma, che dopo la segnalazione è stato deviato su Venezia. La notizia fa il paio con i 25 casi analoghi registrati finora in tutta Europa. A rivendicare i primi casi, in una lettera dai toni minacciosi, sono stati i “combattenti dello Stato Maschile”, una formazione che si inserisce nell’ideologia nichilista e misogina di Incel.

Dopo gli attacchi hacker ai supermercati, alle banche del sangue e agli aerei, adesso il target si è spostato anche contro la sede dell’informazione. Parallelamente alle minacce di oggi, infatti, le sedi del gruppo radiotelevisivo pubblico RTE e il quotidiano Irish Independent sono state evacuate a Dublino a causa di un allarme bomba. Lo hanno riferito gli stessi due media.

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