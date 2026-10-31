Andrea Mirenda: “Al Csm netta affermazione della sinistra giudiziaria”

L'unico giudice senza tessere

«Dopo l’esito del referendum era inevitabile un risultato del genere», afferma il giudice Andrea Mirenda, l’unico indipendente all’interno del Csm.

Consigliere Mirenda, i magistrati hanno votato in massa. Come si spiega?

«L’esito referendario ha esaltato all’interno della magistratura il suo ruolo politico. Un dato reso evidente dalla netta affermazione della sinistra giudiziaria, portatrice di quelle che definirei criticissime “visioni culturali”. Dopo l’esultanza per aver salvato la Costituzione più bella del mondo da se stessa, era prevedibile la corsa alle urne».

Il sistema delle correnti non soltanto resiste, ma esce rafforzato dal voto?

«Assolutamente. Non intravedo alcun serio elemento di rottura rispetto all’esistente. Per tutti gli eletti ha funzionato il pernicioso meccanismo della designazione da parte dei gruppi di potere. E sono facile profeta quando dico che anche realtà per ora meno strutturate e che hanno ottenuto un ottimo risultato, come “Autogoverno diffuso”, la lista che fa riferimento al consigliere Roberto Fontana, finiranno per dotarsi di organi permanenti di controllo sui rispettivi consiglieri. È il solito nodo irrisolto: il vincolo di mandato nei confronti del gruppo di sostegno, destinato in breve a trasformarsi in un dovere di protezione dei sodali. Dalle nomine agli incarichi extragiudiziari, dal fuori ruolo alle valutazioni di professionalità, fino alla giustizia disciplinare».

Il nuovo Csm, comunque, si sposta a sinistra.

«Indubbiamente. Merito di alcuni big di corrente. Personaggi magari silenziosi negli anni ruggenti di Luca Palamara, ma che nel tempo sono stati costanti maître à penser di “idealità” che non sempre hanno giovato all’immagine di terzietà e indipendenza dell’ordine giudiziario».

I magistrati hanno voluto dare un segnale al governo Meloni?

«Ci sono state troppe e gratuite aggressioni alla giurisdizione, arrivate persino nei giorni immediatamente precedenti al voto. Si è così alimentata la sindrome del fortino assediato, a tutto vantaggio delle correnti più radicali, rafforzate dalla presenza del nemico cattivo alle porte».

E adesso?

«Escluderei qualsiasi spinta auto riformista. Il successo referendario dell’Anm rende incrollabile il principio secondo cui “squadra che vince non si cambia”. Resta da prendere atto di un corpo elettorale davvero curioso. Come non stupirsi di una magistratura che, anno dopo anno, premia il sistema delle correnti persino quando queste promettono, un’elezione sì e l’altra pure, di rimuovere le “intollerabili degenerazioni” che proprio quel sistema ha prodotto? Un corpo elettorale che affida la cura del malato alla malattia è certamente dotato di uno spiccato senso dell’umorismo».

Quindi nessun cambiamento?

«No. Se non cambi gli ingredienti, puoi cambiare quanto vuoi il nome della torta, ma il risultato è sempre quello. In un Csm totalmente in balia dei gruppi correntizi, che altro ci si può attendere se non la prosecuzione delle prassi spartitorio-lottizzatorie? Quelle stesse pratiche di cui tutte le correnti, con sbalorditiva ipocrisia, si sono reciprocamente accusate durante la campagna elettorale. E proseguirà anche l’umiliante e frenetica ricerca di favori e protezione da parte del singolo magistrato, reso fragile dalle ambizioni di carriera o dalla paura di incappare in procedimenti disciplinari. Meccanismi di subordinazione che ormai hanno ben poco di occulto».

Tra gli eletti c’è Cosimo Ferri. La sua elezione ha suscitato qualche sorpresa e polemica. Se l’aspettava?

«Chi si scandalizza è ipocrita. La sua elezione è semplicemente la cartina di tornasole dell’ottimo stato di salute del corpo elettorale e del sistema che ne deriva. Ferri, tra l’altro anche più simpatico di molti altri, si presenta per ciò che è ed al Consiglio si troverà perfettamente a suo agio, essendo tutto come prima».