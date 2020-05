Fase 2: Conte, 'impariamo nuovamente a camminare, torneremo a correre'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Sappiamo che anche gli ultimi decreti legge non potranno essere la soluzione per tutti i problemi economici e sociali che stiamo vivendo. Siamo al lavoro giorno e notte per fare ancora di più e meglio. Il governo non è sordo alle tante difficoltà che i cittadini stanno vivendo, e intende affrontarle una per una, assumendosi tutte le proprie responsabilità". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un intervento su 'Leggo'.

"Tornare alla normalità -aggiunge- è un po’ come imparare di nuovo a camminare. Lo Stato conta di esserci per rimuovere e superare gli ostacoli. Un passo alla volta, con prudenza e attenzione, in modo da evitare di cadere e tornare indietro. L’Italia tornerà a correre".