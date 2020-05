Incendi: rogo lambisce statale 113, traffico bloccato nel Palermitano

Palermo, 16 mag. (Adnkronos) - E' provvisoriamente bloccato il traffico lungo la strada statale 113 'Settentrionale Sicula', al km 316,000, a Partinico, nel Palermitano. A causare lo stop alla circolazione, in entrambe le direzioni, un incendio nella scarpata adiacente il tracciato stradale. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sul posto personale Anas e carabinieri per la gestione della viabilità.