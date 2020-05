Fase 2: Taverna, 'Lega e Fdi tifano Italia e fanno autogol in Ue'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Provate a pensare che in Europa dovremmo essere tutti uniti per chiedere di più da questa comunità della quale facciamo parte. Dovremmo giocare nella stessa squadra e invece ci ritroviamo Lega e Fdi che mentre noi proviamo a fare i goal loro fanno gli autogol. Dicono di tifare Italia, invece, è meglio prima la propaganda". Così in un post su Facebook la vicepresidente del Senato, Paola Taverna (M5S).