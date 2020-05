Fase 2: Conte a Regioni, 'se salgono contagi governo interverrà'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Se la situazione sfuggisse di mano, e i contagi dovessero tornare a salire in alcune aree del Paese, il governo "interverrà subito con misure restrittive", a cui le Regioni non potranno opporsi. Libere di allentare la stretta, dunque, se i contagi dovessero scendere, ma altrimenti il governo non resterà a guardare. Questo, a quanto apprende l'Adnkronos, una delle premesse fatte alle Regioni dal premier Giuseppe Conte.