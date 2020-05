Fase 2: confronto governo-regioni, troppi 4 metri quadri per clienti bar e ristoranti (2)

(Adnkronos) - Così come immaginata dalle linee guida, viene infatti spiegato, i 4 metri quadrati non tengono conto di una serie di fattori, come l'uso delle mascherine da parte dei clienti ma anche dei camerieri e del personale, nonché i tavoli che comportano anche sedute di spalle, il che ridurrebbe i rischi di contagio. Tutta una serie di elementi che porterà, con grandi probabilità, a un allentamento della regole dei 4 metri quadrati, che, a detta di diversi governatori ma anche di parte dell'esecutivo, porterebbe a morte certa un alto numero di bar e ristoranti.