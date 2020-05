Infortuni: dito schiacciato in acciaieria a Cremona, operaio in ospedale

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Un operaio di 51 anni, A.B., ha perso il terzo dito della mano destra mentre lavorava stamattina in acciaieria Arvedi, a Cremona. L'infortunio è di questa mattina, alle 8. L'uomo, riporta l'Areu, è stato portato in codice giallo a Cremona per un trauma da schiacciamento. Sono intervenuti i carabinieri.