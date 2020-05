Fase2: ordinanza Fontana, su luoghi lavoro obbligo misurazione temperatura (2)

(Adnkronos) - La misurazione della febbre dovrà essere fatta nei luoghi di lavoro "anche quando, durante l'attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da Covid19 (tosse, raffreddore, congiuntivite)". Le persone in queste condizioni "devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente la circostanza all'Ats competente che fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi".

L'ordinanza raccomanda di scaricare e utilizzare l'app 'AllertaLom'; il questionario 'CercaCovid' ad essa collegato deve essere compilato quotidianamente da parte del datore di lavoro e da tutto il personale. "Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'ordinanza, rimane in vigore quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020".