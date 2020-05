Fase 2: Meloni, 'sì aiuti a imprese, no dirigismo'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "La mia opinione è che lo Stato faccia bene in questa fase a dare una mano anche con capitale pubblico alle imprese, ma che non abbia alcun senso un dirigismo nei confronti di quelle imprese". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite della puntata di 'Porta a Porta' che andrà in onda stasera.

"Ci sono vari modi per fare questa cosa -ha aggiunto- senza imporre alle imprese di avere sostanzialmente il controllo dello Stato su quello che fanno, anche perchè le imprese molto spesso si sono rivelate molto più efficienti dello Stato. Penso che la gestione delle imprese debba rimanere libera".