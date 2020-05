Fase 2: Boldrini, 'con dl rilancio si affermano giustizia sociale e dignità persone'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Un piano da 55 miliardi per lavoratori, lavoratrici e imprese. Per cultura, turismo, ambiente e famiglie in difficoltà. Con il Decreto rilancio si affermano la giustizia sociale e, attraverso l’emersione dal lavoro nero, la legalità e la dignità delle persone.” Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Laura Boldrini.