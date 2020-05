Sicilia: rettore UniPa a Regione, 'ingiustificabili ritardi nomina governance Policlinico' (3)

(Adnkronos) - "Non resta quindi che ricordare – ha concluso il Rettore - i rilevanti profili di responsabilità dei soggetti coinvolti in questa annosa vicenda nei confronti della popolazione cittadina e della Sicilia occidentale, fare appello ad un auspicabile ritrovato senso delle Istituzioni e ribadire con forza, in ragione dell’urgenza dettata dalle circostanze sin qui rappresentate, l’esigenza indifferibile di procedere alla suddetta nomina attraverso la definizione dell’iter procedurale di esclusivo appannaggio regionale (cfr. art. 4, comma 1 del Protocollo d’Intesa del 4 febbraio 2020) che di seguito si riporta: Proposta dell’Assessore regionale per la Salute; Deliberazione della Giunta regionale; Decreto del Presidente della Regione Siciliana". La missiva è stata inoltrata alle Autorità Nazionali per opportuna "conoscenza e/o per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza".