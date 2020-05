Fase2: Conte, 'sconto fiscale a imprese e' erogazione liquidita'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Lo sconto fiscale alle imprese "è una forma indiretta di erogazione di liquidità". Con lo stop all'Irap "non abbiamo definito una riforma fiscale, questa è una riforma una tantum, il nostro obiettivo è affrontare in prospettiva -non in queste condizioni-una più ampia riforma fiscale, però è chiaro che interventi di questa portata implicano che si avvi la ripresa, si rilanci il paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.