Fase 2: Starace, 'tutti stanno guardando come Italia uscirà da lockdown'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "L'Italia è il primo paese dopo la Cina che è entrato, e adesso sta uscendo, da una situazione di lockdown. Tutti stanno guardando l'Italia per capire che succede a un sistema di un paese grande, moderno, di un'economia complessa quando chiudi tutti a casa e poi gli dici che possono uscire anche se gradualmente e fai ripartire tutto. Quello che accadrà lo vedremo nelle prossime tre settimane, è una cosa incredibilmente inedita". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace nel corso di una diretta Instagram con il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Con il lockdown in Italia "è crollato un settore del consumo elettrico fondamentale che è l'attività industriale, e gran parte del commercio; invece è esploso il consumo domestico", osserva Starace. "C'è stato veramente bisogno di bilanciare molto bene", sottolinea l'ad di Enel. "Come avete visto la cosa ha funzionato molto bene grazie anche al lavoro di tanta gente, che ha continuato a farlo anche con le mascherine e in situazioni completamente inedite. Abbiamo dovuto cambiare i modi di lavorare, i turni di lavoro di tutti i nostri tecnici per permettergli di fare il loro mestiere in sicurezza", aggiunge.