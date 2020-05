Fase 2: Sibilia, 'bene accordo su migranti, nessun favore a criminali'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Nessun favore ai criminali e permessi temporanei solo a chi ha già avuto un contratto di lavoro nel 2019, dunque una platea circoscritta e nessuna sanatoria. Ora via ai prestiti a fondo perduto e sgravi fiscali alle imprese". Così al sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, tra i più agguerriti nel M5S contro la proposta della ministra Teresa Bellanova sui cosiddetti lavoratori 'invisibili', commenta con soddisfazione all'Adnkronos l'accorso raggiunto ieri in serata.

"La discussione ha portato a significative migliorie rispetto al testo di domenica - dice Sibilia - Abbiamo prima di tutto scongiurato qualsiasi sospensione e relativa estinzione per i reati di favoreggiamento immigrazione, sfruttamento e caporalato. La dignità di tutti i lavoratori è al primo posto. Ma soprattutto proteggiamo la correttezza delle imprese agricole italiane oneste che sono la stragrande maggioranza. Inoltre chiunque voglia ottenere un permesso per ricerca di lavoro deve presentare un regolare contratto di lavoro stipulato nel 2019. Per cui niente sanatoria ma solo buon senso".

"Ci auguriamo che queste modifiche aiutino in qualche modo l’esigenza di mano d’opera in alcuni settori. Ora però è il tempo di concentrarci sugli aiuti alle imprese, prestiti a fondo perduto e sgravi fiscali. Il decreto maggio con 55 miliardi raccoglie la sfida di rilanciare l’Italia", conclude Sibilia.