Fase 2: Patuanelli, 'fondo perduto da 2 mila fino a 40mila euro'**

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Il dl rilancio "stanzia 6 miliardi per gli indennizzi alle imprese che fatturano da zero a 5 milioni di euro e che hanno avuto un calo di fatturato del 33%, sono sostanzialmente la totalità visto che la crisi ha colpito profondamente con cali fino al 95% della produzione e del fatturato delle imprese". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il dl rilancio. L'indennizzo, spiega, "avrà un tetto minimo di 2mila euro ma che arriverà fino agli oltre 40mila euro per le imprese che fatturavano 5 milioni e che hanno perso le loro capacità di fatturare".