Fase 2: Patuanelli, 'dl rilancio necessario per imprese, ora guardare a prospettiva futura'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Questo provvedimento credo che era necessario in questo momento per le imprese del nostro paese. Da adesso in poi dobbiamo concentrarci anche sulla prospettiva futura con grandi opere di sburocratizzazione per le imprese. Dobbiamo ritornare a parlare della fiducia che il Governo deve avere nei confronti degli imprenditori". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli al termine del Cdm che ha approvato il dl rilancio.