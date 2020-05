Fase 2: domani voto finale Camera su decreto Covid su Dpcm**

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - E' previsto per domani il voto finale sul decreto legge in discussione alla Camera che disciplina le misure di contenimento per l'emergenza coronavirus e le modalità di adozione dei Dpcm. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. Oggi, dalle 17.30 alle 19, proseguirà l'esame degli ordini del giorno.