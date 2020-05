Fase 2: Di Maio, 'con dl usciremo da fase emergenziale, puntiamo a rilancio turismo'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Con il decreto da 55 miliardi di euro finalmente potremo uscire dalla fase emergenziale e potremo dedicarci al rilancio del made in Italy e del turismo". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Fuori dal coro' su Rete 4 sottolineando la necessità "di comprare il made in Italy" ma anche "di creare i presupposti per fare arrivare in Italia dei turisti dall'estero".

"Ho sentito tanti operatori - sottolinea Di Maio - che hanno segnalato il pericolo che alcuni paesi possano fare accordi tra di loro per scambiarsi i turisti. Noi il flusso maggiore arriva dai cittadini tedeschi. Ieri ci siamo messi in contatto con la Germania che ci ha assicurato che non faranno accordi bilaterali ma lavoreremo tutti insieme a criteri europei per cui i turisti si possano muovere in tutta Europa con dei criteri in modo tale che l'Italia possa vincere ancora volta la sfida di attrarne il più possibile. Domani ci sarà una riunione importante a Bruxelles sui criteri e non ci saranno accordi bilaterali", aggiunge il ministro.