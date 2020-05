Fase 2: al via Cdm su dl rilancio

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - E' finalmente approdato in Consiglio dei ministri il dl rilancio, il provvedimento di 55 miliardi di euro che rappresenta il terzo tassello -dopo il 'Cura Italia' e il dl liquidità- per contrastare l'emergenza, anche economica, innescata dal Covid-19. Il Cdm, convocato inizialmente per le 17, inizia con un ritardo di quasi un'ora e mezza.