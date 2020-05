A2a: soci approvano bilancio e nominano nuovo cda con Patuano presidente

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - I soci di A2a riuniti in assemblea hanno approvato i conti del 2019 e nominato per tre esercizi, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo consiglio di amministrazione, di 12 componenti: Marco Patuano sarà il presidente, Renato Mazzoncini l'amministratore delegato e il vicepresidente Giovanni Comboni. Sempre in consiglio sederanno Federico d’Andrea, Fabio Lavini, Stefania Bariatti, Maria Grazia Speranza, Gaudiana Giusti e Christine Perrotti, tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza, il Comune di Brescia e il Comune di Milano, titolari del 50% del capitale. Vincenzo Cariello, Secondina Giulia Ravera e Luigi De Paoli sono i consiglieri tratti dalla lista dei gestori.