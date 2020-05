Coronavirus: Mediobanca, nel primo trimestre tracollo per energia, moda e trasporti** (2)

(Adnkronos) - Le multinazionali che producono aeromobili sono, invece, quelle più in difficoltà, con il fatturato in calo del 22,1% su base annua, seguite dalle compagnie del petrolio e dell'energia (-15,9%), da quelle della moda (-14,1%), dall’automotive (-9,1%), dalle compagnie di telecomunicazione (-2,6%). Tendenzialmente stabili i settori media & entertainment (-0,5%) e drinks (-0,1%).

Le nuove abitudini di consumo causate dalla pandemia nel primo trimestre dell'anno, secondo il rapporto dell'Area Studi Mediobanca, hanno influenzato le performance della grande distribuzione organizzata, che segna utili netti in crescita (+34,8%). Utili netti in aumento anche per le farmaceutiche (+20,5%), le websoft (+14,9%) e il settore dell’elettronica (+10%). Pesanti invece le ripercussioni per le multinazionali produttrici di aeromobili e i colossi oil&energy, che passano da un utile a una perdita netta, oltre ai forti decrementi registrati dall’automotive (92,4%) e dalla moda (-92%).