Coronavirus: gip Palermo, 'clan mafiosi pronti ad approfittare di aziende in crisi di liquidità'

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - "La drastica riduzione della redditività degli esercizi commerciali determinata dal blocco dell’attività, renderà assai difficile per i titolari delle attività sul territorio di Palermo il pagamento di canoni di affitto, degli stipendi dei dipendenti, degli oneri fiscali, dal momento che il ritorno alla normalità non è prevedibile che avvenga in tempi brevi. Di questa situazione sono pronti ad approfittarne i clan mafiosi, sempre attivi nel “dare la caccia” ad aziende in stato di necessità". E' l'allarme lanciato dal gip del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere 91 persone e al sequestro di beni per 15 milioni di euro.

Un pericolo "segnalato in questi giorni anche dalle autorità locali che evidentemente sono in grado di percepire concretamente il disagio e la sofferenza della comunità palermitana", aggiunge Morosini nella misura cautelare.