Fase 2: slitta ancora preconsiglio, in forse Cdm in serata

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Slitta ancora, per l'ennesima volta, il preconsiglio sul dl rilancio. Al momento la riunione preparatoria del Cdm dovrebbe tenersi alle 18. A questo punto diventa sempre più difficile tenere il Consiglio dei ministri in serata. Sempre alle 18, il premier Giuseppe Conte incontrerà con i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia i presidente di Regioni, per avviare un confronto sui protocolli di sicurezza che guideranno le riaperture a partire dal 18 maggio.