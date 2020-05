Fase 2: Savona (Consob), 'riportiamo finanza ad essere ancella della crescita'

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - "Riportiamo la finanza ad essere ancella della crescita". Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, in collegamento con Class Cnbc. Per Savona "si potrebbero estendere le garanzie con criteri semplici in particolare a quelle parte delle imprese esportatrici piccole e medie che sono quelle più dinamiche e che potrebbero intraprendere nuove iniziative, e quindi crescita e occupazione, sulla base di capitale di rischio e non di indebitamento".

Il presidente della Consob ha sottolineato che "il vantaggio dei risparmiatori sarebbe legato al fatto che, se le cose vanno male, lo Stato interverrebbe entro certi limiti con le garanzie", mentre "se le cose andassero bene, potrebbero godere dei profitti".