Fase 2: Ancma, incentivi per moto euro 4 o per mercato sarà crisi profonda

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Confindustria Ancma, l'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori, chiede "forme di incentivazione per l’acquisto moto, ciclomotori e scooter Eeuro 4”. La richiesta dell’associazione raccoglie quella della rete di vendita penalizzata dal lockdown nel periodo di massima vendita.

“La particolare stagionalità del nostro mercato –si sottolinea da Ancma – richiede un intervento urgente per sostenere un comparto che con l’indotto offre occupazione a oltre 40mila persone e che nel 2019 ha contribuito con un gettito erariale di 5,5 miliari di euro”.

Per l'associazione "senza incentivi per i veicoli Euro 4 rimasti invenduti, il mercato 2020 vivrà una crisi profonda e chiuderà con una preoccupante previsione tra -30% e -40%. Di fronte a questo grave scenario e in virtù del rinnovato protagonismo che la mobilità su due ruote avrà nelle fasi post emergenza Covid-19 chiediamo con forza al governo di sostenere il rilancio della domanda”.