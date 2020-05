Coronavirus: diminuiscono ricoverati in Lombardia, terapie intensive -7

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 341, 7 in meno rispetto a ieri. Anche i ricoverati non in terapia intensiva flettono: 5.397, -31 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia sull'emergenza coronavirus. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 492.642, +7.508 rispetto a ieri.