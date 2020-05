Fase 2: Tajani, 'nulla per il turismo, errore colossale'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Non è stato fatto nulla a sostegno del turismo. Noi abbiamo fatto una proposta che c'è stata bocciata dalla maggioranza, ovvero quella di detrarre dalle tasse, a tutti gli italiani che trascorreranno le vacanze nel nostro Paese, le spese che sosterranno. Questo è un modo per aiutare sul serio, non dare un bonus di 100/200 euro a famiglia che magari neanche ci andranno in vacanza perché non hanno la possibilità. Questo è un errore colossale, c'è una carenza di visione politica a sostegno del turismo preoccupante". Lo dice il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a 'Live non è la D’Urso'.