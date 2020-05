Fase 2: diventa un'app 'Spesa a Domicilio', servizio di Milano Aiuta

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - 'Spesa a Domicilio' è anche app. Da oggi è disponibile negli store Apple e Google il servizio di Milano Aiuta per conoscere i negozi di prossimità che effettuano consegne a domicilio. L'applicazione sviluppata dalla Direzione Sistemi informativi e Agenda digitale con il contributo di GISdevio geolocalizza gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa del Comune di Milano: attualmente gli esercizi presenti sulla piattaforma online e sull'applicazione sono 826 e la mappa è già stata visualizzata online oltre 210mila volte al link.

"Dopo l’ottimo riscontro della versione online, portiamo la piattaforma per la spesa a domicilio sugli smartphone dei milanesi", spiegano le assessore Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici) e Cristina Tajani (Commercio e Attività produttive).

L'elenco è nato dalla collaborazione del Comune di Milano con i nove municipi della città, con Confcommercio Milano, le associazioni di via e il supporto delle principali social street presenti in città. La mappa presente sull'app consente di visualizzare le attività presenti nel proprio quartiere e riporta anche alcune informazioni come l’indirizzo, i recapiti di contatto, le modalità di pagamento e di consegna (in proprio o a mezzo vettore) con i relativi costi o gratuità.