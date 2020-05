Fase 2: bozza dl rilancio, Rem in due quote, domande entro giugno**

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Il reddito di emergenza sarà erogato in due quote da 400 euro l'una e le domande per riceverlo possono essere presentate entro il termine di giugno 2020. E' quanto prevede la bozza del dl Rilancio. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito un'indennità oppure un reddito di cittadinanza, precisa ancora la bozza.