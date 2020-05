Coronavirus: in calo nuovi casi Milano, 104 in provincia e 54 in città

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - A Milano risultano in calo i nuovi contagi da covid19 secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia. Oggi sono 104 in più in tutta la provincia, con 54 nuovi casi in città, per un totale di 21.376.

Ieri l'aumento era stato di 178 casi in provincia, di cui +98 a Milano. L'altro ieri rispettivamente +201 di cui 101 in città.

Dopo Milano, nella regione l'aumento più importante è quello di Brescia, con 44 nuovi casi, a seguire Pavia (+35). A Bergamo sono 24 in più. Nelle altre città e province gli incrementi sono marginali: a Varese i nuovi casi sono 18, a Sondrio 7, a Monza 9, a Lodi 7, a Mantova 1, a Lecco 4 e a Cremona 6. A Como i contagi sono 16 nelle ultime 24 ore.