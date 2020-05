Ue: Sereni, 'futuro si decide ora, avanti con Recovery fund'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L’Europa del futuro si decide ora. Bene Bce, Bei, Sure e Mes, ora serve coraggio per Recovery Fund. Uscire insieme e uniti dalla crisi del Covid-19 per essere all’altezza dei fondatori e riconquistare i cuori e le menti dei cittadini europei”. Lo scrive su Twitter la viceministra degli Esteri Marina Sereni.